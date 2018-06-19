البورصة تختتم تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على تباين في مؤشراتها ، وذلك بفضل ضغوط بيعية ، من المؤسسات ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، للبورصة المصرية ، وذلك بقيمة 4.2 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 903.758 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 184 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 853 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 21 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 66.61% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 24.63% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 8.77% ، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على نسبة 58.73% ، من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 41.26% .

تعاملات الأفراد العرب ، والمؤسسات المصرية ، والعربية ، والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه،، 15.7 مليون جنيه ، 16.8 مليون جنيه ، مليوني جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والأجانب ، نحو ااشراء ، وذلك بقيمة 38.9 مليون جنيه ، 7.3 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.94% ، حيث أغلق عند مستوى 16067 نقطة ، بينما استقر مؤشر « إيجي إكس 50 » ، عند مستوى 2711 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فانخفض بنسبة 0.09% ، حيث أغلق عند مستوى 16158 نقطة .

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.24% ، حيث أغلق عند مستوى 802 نقطة ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.04% ، حيث أغلق عند مستوى 2042 نقطة ، وكذلك ، هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.19% ، حيث وصل إلى مستوى 466 نقطة .

وخلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء ، في البورصة المصرية ، ارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة في البورصة ، خلال ختام التعاملات ، بينما هوت أسهم 73 شركة ، ولم تتغير مستويات 41 شركة .

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية كافة ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، مدفوعة بضغوط بيعية ، من المستثمرين العرب ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، بنسبة 0.19% ، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات المصريين والأجانب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، هبط بنسبة 1.14% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.40% ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فانخفض بنسبة 0.65% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.19% ، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.11% ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.05% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك في أولى الجلسات ، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.29% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.09% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.41% ، كما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.25% .