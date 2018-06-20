الحكومة: ما تم تداوله حول زيادة أسعار كروت الشحن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة

Advertisements

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن ما تم إثارته في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاته من أنباء عن زيادة أسعار “كروت شحن الموبايل” بنسبة تصل إلى خمسين في المئة بعد ارتفاع أسعار الوقود أخبار غير صحيحة على الإطلاق.

وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتواصل مع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” التابع إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التأكد من صحة تلك الأنباء المتداولة، وقد أكد الجهاز “أنه لا توجد أي زيادات في أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة بسبب زيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

القومي لتنظيم الاتصالات: أسعار كروت الشحن ثابتة

وقد شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة لجميع الشركات ثابتة كما هي دون إدراج أي زيادة جديدة، وقد أشار أن كل ما يتردد في ذلك الشأن مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وقد ناشد الجهاز جميع وسائل الإعلام المصري المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية بضرورة توخي الحيطة والحذر قبل أن يتم نشر أي معلومات هي بمثابة شائعات غير صحيحة، قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام المصري وبالتالي تتسبب في إثارة غضب المواطنين.

وأوضح الجهاز أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن للمواطن أن يقوم بالإتصال على رقم الجهاز المخصص لتلقي شكاوى المواطنين، على “155”.

أقرا المزيد شعبة البن: الأسعار لن تتأثر كثيراً بسبب زيادة أسعار الوقود