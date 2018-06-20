الحكومة: لا صحة لوجود أي زيادة جديدة في سعر الخبز المدعم بعد قرار رفع سعر السولار

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن نفيه لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار “رغيف الخبز المدعم” بعد الزيادة التي قد تم إدراجها على أسعار المنتجات البترولية.

وقد أعلن المركز عن تواصله مع الجهة المعنية وهي “وزارة التموين والتجارة الداخلية” والتي أعلنت عن نفيها بشكل قاطع لكل ما يتم ترديده في هذا الصدد، وأكدت الوزارة أنه ليس هناك أي زيادة جديدة على رغيف الخبز المدعم، وأكدت أنها ملتزمة بصرف الخبز المدعم للمواطنين بقيمة خمسة قروش فقط دون إدراج أي زيادة، باعتبار أن هذا حق من حقوق المواطن المصري ولا يمكن المساس به.

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الحكومة ملتزمة بتحمل فارق سعر السولار لثبات سعر الخبز المدعم

وأكدت الوزارة أن تلك الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على مراعاة المواطنين وخصوصًا فئة محدودي الدخل من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه، وقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة المصرية ملتزمة بالقيام بتحمل فارق سعر السولار بعد الزيادة الأخيرة التي قد تم إدراجها على سعره من أجل العمل على ثبات سعر رغيف الخبز عند خمسة قروش فقط على الرغم من أن التكلفة الحقيقة لرغيف الخبز المدعم هي خمسة وخمسين قرشاً.

وأكدت الوزارة قيام “هيئة السلع التموينية” بوضع باقي تكلفة الخبز المدعم في الحسابات البنكية ل”أصحاب المخابز” بعد خصم خمسة قروش حيث أن المواطن هو من يقوم بسدادها مقابل حصوله على رغيف الخبز المدعم.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنتاج ما يقارب من مائتين وخمسة وسبعين مليون رغيف خبز مدعم يوميًا يستفيد منه حوالي ثمانين مليون مواطن مصري مقيدين على “بطاقات الدعم السلعي”، وقد تابعت الوزارة ، أنه قد تم إصدار العديد من التعليمات إلى “الأجهزة الرقابية” التابعة لها، وكذلك إلى مديري التموين في جميع المحافظات المصرية المختلفة من أجل تشديد الرقابة ومتابعة توافر المواد البترولية من بوتاجاز ووقود بالأسعار الجديدة.

وقد ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية من جموع المواطنين في حالة وجود شكاوى من ارتفاع أسعار الخبز المدعم في يرجى الإبلاغ على الخط الساخن المخصص لذلك وهو 19280.

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