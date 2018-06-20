توقعات أسعار الفائدة لاجتماع لجنة السياسات النقدية القادم

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أيام قليلة وتقوم لجنة السياسات النقدية بعقد اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية، حيث تقوم اللجنة بعقد الاجتماع كل فترة 40 يوم، ويعتبر الاجتماع القادم من أهم الاجتماعات التي ينتظر نتيجتها الجميع، خاصة وأن الحكومة قامت مؤخرًا بتحريك أسعار الكهرباء والوقود، العاملان الأساسيان في تحديد الأسعار.

ومع قرار تحريك أسعار الوقود والتي تم اتخاذها مؤخرًا، فإن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الأقرب، عكس قرار خفض الأسعار، والذي استمرت عليه اللجنة لعدة اجتماعات متتالية.

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ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم لتحديد أسعار الفائدة الجديدة يوم 28 يونيو الحالي، حيث يقوم البنك المركزي بعدد من الاجتماعات الدورية بصورة مستمرة.

حيث تقوم اللجنة خلال الاجتماع، بمراجعة كافة التقارير المالية والاقتصادية، والتي يتم إعدادها من قبل وحدة السياسة النقدية التابع للبنك المركزي، حيث تضم تلك التقارير آخر ما وصلت إليه التطورات العالمية والمحلية، وكذلك المخاطر والاحتمالات الواردة لمعدلات التضخم المتوقعة، كل هذا قبل أن تُحدد اللجنة أسعار الفائدة الجديدة.

هذا ويجدر الإشارة إلى أن قرار السياسات النقدية يخضع لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يحمل رقم 88 التابع لعام 2003، وينص القانون على أن الهدف الأولي عند تحديد الأسعار هو استقرار الأسعار، وأن هذا الهدف يتقدم على غيره، وبالتالي فإن تحقيق معدلات تضخم منخفضة على المدى المتوسط هو هدف البنك المركزي، وبالتالي العمل على خلق بيئة مناسبة يمكن من خلالها تحقيق النمو الاقتصادي.

وقد أظهرت معدلات التضخم في شهر مايو 2018، انخفاض حتى وصلت إلى 11.1% على المستوى السنوي، بعد أن كانت بقيمة 11.6% خلال أبريل من نفس العالم 2018.

أما بالنسبة للمعدل الشهري، فقد وصلت معدلات التضخم في مايو 2018 إلى 1.5%، بينما كانت قيمتها في أبريل 2018 نحو 1.1%.

وكان قرار البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير بخصوص أسعار الفائدة هو التثبيت على سعر 14.75% للإيداع و 15.75% للإقراض، أما سعر الائتمان والخصم فقط جاء بنسبة 15.25%.

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