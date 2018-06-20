لِم لَم تتأثر أسعار الخضروات والفاكهة بارتفاع أسعار المحروقات حتى الآن؟

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أعلن رئيس شعبة الخضروات والفاكهة “حاتم النجيب”، التابع للغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة الحالية لن تبرز الزيادة الناتجة عن رفع أسعار المحروقات في السلع والمنتجات، حيث يتمتع السوق خلال الفترة الحالية بزيادة في المعروض نتيجة وفرة الانتاج.

وأضاف النجيب خلال التصريحات، أن أثر ارتفاع الأسعار سيكون واضح للجميع في إنتاج الموسم الجديد، حيث سيظهر أثره على الفلاح وقتها.

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هذا وأشار أيضًا إلى أسعار السلع والمنتجات بعد انقضاء فترة العيد، مؤكدًا أنها لا تزال في متناول الجميع ولم تشهد أي قفزات في الأسعار بعد، مدللًا على ذلك بسعر الطماطم الذي تراوح ما بين 1.25 وحتى 2 جنيه، وسعر البامية الذي وصل إلى 5 جنيه وسعر البطاطس الذي سجل 2.5 جنيه.

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