أسعار الجبس والطوب اليوم الأحد 24/6/2018 في السوق بعد ارتفاع أسعار الوقود

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أسعار الجبس والطوب اليوم الأحد الموافق 24/6/2018 نقدمها لكم من موقع مصر 365، حيث أظهرت أسعار الجبس والطوب تباين ملحوظ خلال تعاملات اليوم بالأسواق، وجاء هذا عقب الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوقود، وسوف نوفر لكم من خلال هذا المقال نشرة أسعار الجبس والطوب خلال تعاملات اليوم.

أسعار الجبس والطوب

أسعار الجبس والطوب من أهم أسعار مواد البناء التي يبحث عنها الجميع باستمرار، حيث نوفر لكم ملخص تعاملات اليوم بالنسبة لأسعار الجبس والطوب، ونوفر لكم أيضًا توقعات الأسعار خلال الفترة القادمة، هذا بعد أن أظهرت أسعار الجبس والطوب ارتفاعات اليوم خلال التعاملات، وذكر الخبراء أن تلك الارتفاعات جاءت بسبب الزيادة التي أعلنتها الحكومة المصرية على أسعار المحروقات.

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أسعار الجبس

حيث وصل سعر الطن من جبس سيناء خلال تعاملات اليوم إلى 695 جنيه، وسجل سعر الطن من جبس البلاح اليوم 600 جنيه، أما سعر الطن من جبس السويس، فقد سجل 560 جنيه، وسعر الطن من جبس الدولية سجل اليوم 630 جنيه وهناك سعر الطن من جبس المعمار والذي سجل 620 جنيه وسعر الطن من جبس القومية والذي وصل إلى 560 جنيه.

ويتم تحديد أسعار الجبس في المحافظات المختلفة بناء على آلية العرض والطلب بالأسواق، ما يجعل الأسعار مختلفة من محافظة إلى أخرى، لكن على الرغم من هذا، إلا أن أسعار الجبس هي أكثر الأسعار استقرارًا بالمقارنة بأسعار مواد البناء الأخرى، ويرجع هذا إلى تراجع نسبة الإقبال عليها بالمقارنة بغيرها من مواد البناء مثل الأسمنت والحديد.

أسعار الطوب

أما بالنسبة لأسعار الطوب، فقد أظهرت ثبات ملحوظ بالأسواق خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الألف من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سنتيمترًا إلى 4750 جنيه، ووصل سعر الألف من الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 إلى 570 جنيه.

أما سعر الألف من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12، فقد سجل اليوم 3855 جنيه، وسعر الألف من الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 فقد سجل 650 جنيه، وسعر الألف من الطوب الطفلي 25×12×6.5 سجل 520 جنيه، وهناك الطوب الطفلي المثقب، والذي سجل سعر الألف منه اليوم 950 جنيه، وأخيرًا الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سجل سعر الألف اليوم 860 جنيه.

أسعار الجبس اليوم بالأسواق

تُعرف أسعار الجبس بالثبات النسبي بالمقارنة بأسعار مواد البناء الأخرى، ويرجع هذا الثبات إلى ضعف الإقبال على شراء الجبس، بالمقارنة بالإقبال على غيره من مواد البناء، ولهذا السبب تحديدًا فإن التقلبات التي تشهدها أسعار الجبس تكون محدودة جدًا.

لاتزال أسعار اليوم مستقرة عند نفس المستويات التي سجلتها الأسعار بالأمس، ويمكنكم متابعة جميع التطورات من خلال هذا المقال، حيث نوفر لكم متابعة يومية لأسعار الجبس خلال التعاملات في السوق.

لم يحدث أي تغيير اليوم في أسعار الطوب والجبس، حيث تشهد تعاملات اليوم حالة من الاستقرار والثبات، ويمكنكم متابعتنا من خلال هذا المقال لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص الأسعار خلال تعاملات السوق.

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