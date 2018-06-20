أسعار الجبس والطوب في السوق اليوم بعد ارتفاع أسعار المحروقات

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أظهرت أسعار الجبس والطوب تباين ملحوظ خلال تعاملات اليوم بالأسواق، وجاء هذا عقب الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوقود، حيث وصل سعر الطن من جبس سيناء خلال تعاملات اليوم إلى 695 جنيه، وسجل سعر الطن من جبس البلاح اليوم 600 جنيه، أما سعر الطن من جبس السويس، فقد سجل 560 جنيه، وسعر الطن من جبس الدولية سجل اليوم 630 جنيه وهناك سعر الطن من جبس المعمار والذي سجل 620 جنيه وسعر الطن من جبس القومية والذي وصل إلى 560 جنيه.

ويتم تحديد أسعار الجبس في المحافظات المختلفة بناء على آلية العرض والطلب بالأسواق، ما يجعل الأسعار مختلفة من محافظة إلى أخرى، لكن على الرغم من هذا، إلا أن أسعار الجبس هي أكثر الأسعار استقرارًا بالمقارنة بأسعار مواد البناء الأخرى، ويرجع هذا إلى تراجع نسبة الإقبال عليها بالمقارنة بغيرها من مواد البناء مثل الأسمنت والحديد.

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أما بالنسبة لأسعار الطوب، فقد أظهرت ثبات ملحوظ بالأسواق خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الألف من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سنتيمترًا إلى 4750 جنيه، ووصل سعر الألف من الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 إلى 570 جنيه.

أما سعر الألف من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12، فقد سجل اليوم 3855 جنيه، وسعر الألف من الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 فقد سجل 650 جنيه، وسعر الألف من الطوب الطفلي 25×12×6.5 سجل 520 جنيه، وهناك الطوب الطفلي المثقب، والذي سجل سعر الألف منه اليوم 950 جنيه، وأخيرًا الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سجل سعر الألف اليوم 860 جنيه.

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