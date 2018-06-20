البورصة تفتتح جلسة تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي باستثناء مؤشر واحد

منذ 28 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تفتتح جلسة تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي باستثناء مؤشر واحد
البورصة المصرية

افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على إرتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا ، حيث تراجع بنسبة 0.28% ، بعد نحو 10 دقائق من بدء جلسة التداول .

مؤشر « إيجي إكس 30!» ، ازتفع بنسبة 0.02%ر، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.28% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.12% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.01% ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.28% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، قالت إن المؤشر الرئيسي للبورصة. أنهى تعاملاته خلال جلسة أمس الثلاثاء ، على تراجع عنذ أعلى مستوى 16 ألف نقطة بنقاط قليلة ، لافتة إلى أن التراجع ، كان مدفوعا بشكل رئيسي ، بسهم البنك التجاري الدولي .

وكذلك ، رجحت « مباشر » في تقريرها اليومي ، أن يتماسك المؤشر أعلى مستوى الدعم ، 15800 نقطة ، على أن يرتد أعلى ، نحو مستوى 16400 نقطة مرة أخرى ، ناصحة المتعاملين ط بمراعاة إيقاف الخسائر ، حال اختراق الدعم لأسفل .