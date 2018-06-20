تباين مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم

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شهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، خلال منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، مدفوعة بعمليات شراء ، من المتعاملين المصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.14% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.99% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.67% .

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وكذلك ، لم تتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.22% ، وهبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.61% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على إرتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا ، حيث تراجع بنسبة 0.28% ، بعد نحو 10 دقائق من بدء جلسة التداول .

مؤشر « إيجي إكس 30!» ، ازتفع بنسبة 0.02%ر، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.28% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.12% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.01% ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.28% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، قالت إن المؤشر الرئيسي للبورصة. أنهى تعاملاته خلال جلسة أمس الثلاثاء ، على تراجع عنذ أعلى مستوى 16 ألف نقطة بنقاط قليلة ، لافتة إلى أن التراجع ، كان مدفوعا بشكل رئيسي ، بسهم البنك التجاري الدولي .

وكذلك ، رجحت « مباشر » في تقريرها اليومي ، أن يتماسك المؤشر أعلى مستوى الدعم ، 15800 نقطة ، على أن يرتد أعلى ، نحو مستوى 16400 نقطة مرة أخرى ، ناصحة المتعاملين ط بمراعاة إيقاف الخسائر ، حال اختراق الدعم لأسفل .