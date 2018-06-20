أسعار الحديد اليوم في الأسواق

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تميزت أسعار مواد البناء وخصوصًا حديد التسليح على مدار فترة طويلة بالثبات، حيث أنها لم تتعرض لأي ارتفارع أو انخفاض في الأسعار تأكيدا لكلام وكلاء شركات الحديد ، كما لم تتأثر الأسعار بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

وصرح وكلاء شركات الحديد أنه من الممكن لأسعار الحديد أن تتعرض لزيادات بسبب الارتفاع الذى ستخضع له تكلفة النقل فقط، ومع ثبات أسعار البيليت العالمي فستكون زيادة أسعار طن الحديد ليست بكبيرة، كما أوضح الخبراء أن الأسعار الجديدة للحديد لم يتم الإعلان عنها بعد.

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وأختلفت أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق ، حيث وصل سعر حديد عز خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألفاً و550 جنيهاً للطن ، والجيوشي وصل سعر الطن خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألفاً و400 جنيه ، أما حديد المصريين، فقد وصل سعر الطن خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألفا و540 جنيهاً للطن ،ووصل سعر الطن من حديد بشاي خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألفاً و530 جنيهاً .

وسجل سعر الطن من حديد مصر ستيل خلال تعاملات اليوم 12 ألفاً و400 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد عطية 12 ألفاً و500 جنيه ، أما حديد العتال، فقد سجل سعر الطن منه 12 ألفاً و500جنيهاً ، وحديد العشري، وصل سعر الطن منه إلى 12 ألفاً و400 جنيه ، و هناك حديد المراكبي، والذي سجل اليوم سعر 12 ألفاً و430 جنيهاً للطن .

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