المجتمعات العمرانية: 6506 كراسة شروط تم سحبها لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر

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صرح المهندس “طارق السباعي” نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأن نحو 6506 كراسات الشروط قد تم سحبهم حتى الأمس، لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر .

وأضاف أن الكراسات التى قد تم شرائها موزعة كالتالى:

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15 كراسة بمدينة غرب قنا 89 كراسة بمدينة ناصر غرب أسيوط 89 كراسة بمدينة المنيا الجديدة 255 كراسة بمدينة بدر 442 كراسة بمدينة دمياط الجديدة 984 كراسة بمدينة العبور 1591 كراسة بمدينة 6 أكتوبر 3090 كراسة بمدينة القاهرة الجديدة

وأوضح أن كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات بدأ سحبها يوم الأحد الموافق 3/ 6/ 2018، حتى يتم حجز ما يزيد عن 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، تعلنها وزارة الإسكان ، والتى تتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة وهى : (غرب قنا، ناصر “غرب أسيوط”، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، بدر، العبور، 6 أكتوبر) عن طريق نظام القرعة العلنية، وسوف يتم تسليم الوحدات خلال 18شهرًا.

وأضاف بأن الحجز ودفع المقدمات سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/ 7/ 2018 وحتى يوم الخميس الموافق 16/ 8/ 2018، تطبيقًا للإجراءات الواردة تفصيلًا بكراسة الشروط، مؤكدًا بأن الوحدات التى تم طرحها بمساحة تبلغ 115 م2، مع مستوى تشطيب متميز ومواقع الوحدات يمكن العثور عليها من خلال الموق الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.

وسيتم أضافة سياج شجرى على حدود المشروع، بالإضافة إلى توافر أعمال تنسيق موقع ممتازة، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى، وخدمات تجارية. ولفت المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية إلى أنه بما يخص الشروط المالية فسوف يتم دفع 10% كمقدم حجز عن طريق نظام التحويل البنكي (ACH أو السويفت) أو عن طريق شيك مقبول الدفع و يتم إعتمادة مصرفيًا أو نقدًا.

أما بالنسبه للحصول على وحدة سكنية عن طريق نظام القرعة، فيختلف حيث يتم سداد 20% من أجمالى ثمن الوحدة بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية و 0.5% لحساب مجلس الأمناء ، وذلك فى خلال شهرين فقط من تاريخ إجراء القرعة، أما اذا تم سداد باقى ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إنتهاء القرعة فسوف يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.

وأشار إلى أنه يمكن سداد باقى ثمن الوحدة عن طريق النظام التالى:

دفعات ربع سنوية، تكون الدفة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، وتبلغ 10 آلاف جنية للقسط الواحد ، بالإضافة إلى دفع نسبة 10% من ثمن الوحدة كدفعة تعاقد واستلام وتدفع فالموعد المحدد للاستلام و الذى يتم إبلاغ العميل به، مع أعطائة شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة، والذي يتم سدادة عن طريق أحد الأختيارين التاليين:

الأول: عن طريق التمويل العقارى،حيث يتم دفع أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد حتى يتم الحصول على موافقة جهة التمويل ويتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للأستلام الذي يتم إبلاغ العميل بة ، الثانى: الدفع على هيئة أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات ويكون القسط الأول بعد 3 شهور من موعد الأستلام الذى يتم إبلاغ العميل به.

وأشار المهندس “وليد عباس” معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن الشروط التى يجب أن تتوفر فى المستفيد من المشروع تشمل أن يكون شخصًا طبيعيًا، مواطنًا مصرى الجنسية وليس شخصًا معناويًا (مؤسسة أو شركة)، ألا يكون سنه أصغر من 21 عاما من تاريخ بدأ الحجز، ولا يمكن للأسرة (الزوجة والزوج والأطفال القصر) بأن يتمكنوا من حجز أكثر من وحدة، وألا يكون قد سبق له وأن امتلك قطعة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر له أو لأحد من أفراد أسرته ( الزوجة و الزوج و الأطفال القصر) ولأ بأي من المدن الجديدة سواء قد تنازل عنها للغير أو ما زالت في حيازته.

أما بالنسبة لمناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، فقد أضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنة يوجد بمدينة القاهرة الجديدة 8928 وحدة موزعة كالتالي:

79 وحدة بالمحلية الثالثة التابعة لمنطقة التجمع الثالث 1757 وحدة جنوب طريق القطاميةفي منطقة العين السخنة القديم 1117 وحدة تقع شمال طريق القطامية في منطقة العين السخنة القديم 109 وحدة سكنية تقع في منطقة غرب الجامعات (الأندلس) 3195 وحدة سكنية تقع في المنطقة الأولى بمنطقة المعارض 2389 وحدة تقع في المنطقة الثانية التابعة لمنطقة المعارض. 9 وحدات سكنية تقع في منطقة التجمع الثالث بجوار السنترال 36 وحدة سكنية تقع في منطقة التجمع الثالث في شمال الحي الأول 237 وحدة سكنية تقع في منطقة التجمع الثالث في غرب الحي الأول

أما بالنسبة لمدينة 6 أكتوبر فبها نحو 8753 وحدة سكنية تم توزيعها كالتالى:

4531 وحدة تقع في منطقة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر و1425 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر 2797 وحدةسكنية تقع في منطقة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون

وفي مدينة العبور هناك 757 وحدة تقع في منطقة 2600 فدان بشمال المدينة

وفي مدينة بدر هناك 591 وحدة تقع في منطقة سكن مصر على الامتداد الشرقي للمدينة ذلك بجانب طريق القاهرة السويس.

أمّا بالنسبه لمدينة دمياط الجديدة فهي تضم نحو 99 وحدة تم توزيعها كالتالي:

26 وحدة سكنية تقع في منطقة جنوب الحي الأول 38 وحدة سكنية تقع في منطقة الحي المتميز – في شرق المدينة بجانبمشروع دار مصر 35 وحدة سكنية تقع في منطقة غرب جامعة دمياط

وفي مدينة ناصر “غرب أسيوط” هناك نحو 998 وحدة تقع بالحى الأول بالمدينة، أما في مدينة غرب قنا، فيوجد حوالي 1072 وحدة سكنية تقع بمنطقة الحى المتميز ذلك بالقرب من مركز المدينة، وهناك في مدينة المنيا الجديدة نحو 1046 وحدة سكنية تقع في منطقة امتداد المدينة.

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