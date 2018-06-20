الضرائب العقارية تعلن عن منافذ جديدة لتسديد الضريبة العقارية لمالكي الوحدات المصيفية

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صرحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة “سامية حسين” عن فتح منافذ تحصيل الضريبة العقارية وذلك في المصلحة الرئيسي في العنوان التالي “15 شارع منصور، في ميدان لاظوغلي، أمام ضريح سعد زغلول بمنطقة باب اللوق بمحافظة القاهرة”.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب أن تلك الخطوات أتت في إطار حرص المصلحة على التسهيل على ملاك الوحدات العقارية الموجودة في منطقة الساحل الشمالي من محافظة الإسكندرية ومحافظة مرسى مطروح، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وكذلك المناطق النائية ويقيمون في محافظة القاهرة أو بالقرب منها.

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ولهذا قد أعلنت مصلحة الضرائب تيسيراً على جموع المواطنين المالكين للوحدات العقارية البعيدة، من خلال إتاحة فرصة لهم من أجل سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدتهم العقارية بدون أي غرامات أو إجراءات قانونية، وأكدت المصلحة على ضرورة قيام الممولين بالتعاون بشكل دائم ومستمر مع المالكين من أجل فتح منافذ لتحصيل الضرائب العقارية بدون أي عناء أو مشقة.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية الدكتور “محمد معيط” من أجل التيسير على جموع المواطنين في سداد “الضريبة العقارية” على الوحدات التي يتملكونها في المناطق الساحلية والمناطق النائية.

وأشارت الدكتورة “سامية حسين” أن ملاك الوحدات العقارية المقيمين في الساحل الشمالي والمناطق النائبة يمكنهم إنهاء جميع الإجراءات من خلال جميع المأموريات العقارية المتخصصة والموجودة في الساحل الشمالي، كما يمكنهم سداد الضريبة المستحقة في المنفذ الجديد.

وأعلنت أن مواعيد مصلحة الضرائب تفتح طول أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت من تمام الساعة 9 صباحاً، وحتى تمام الساعة 6 مساءً، وأشادت بالممولين الذين يقومون بسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم السكنية طواعية دون أي تأخير.

وقد أضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنها تأمل خلال الفترة القادم بالتزام باقي الممولين بسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية حتى لا يقعوا تحت طائلة “الغرامة”، كما طالبت من الممولين المتأخرين في سداد الضريبة العقارية المستحقة سواء عن السنوات السابقة أو المستحقة خلال هذا العام بسرعة التوجه إلى مأموريات الضرائب من أجل السداد وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من شهر يونيو الجاري لعام 2018 تجنباً لتعرضهم لغرامات التأخير.

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