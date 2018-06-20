البورصة تنهي جلسة تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على تباين في مؤشراتها ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة ، والصغيرة ، والأوسع نطاقا ، وارتفع كذلك رأس المال السوقي ، للبورصة ، بنحو ملياري جنيه ، وأغلق عند مستوى ، 905.709 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.47% ، حيث أغلق عند مستوى 16143 نقطة ، وصعد كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.15% ، حيث أغلق عند مستوى 2742 نقطة ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.16% ، حيث أغلق عند مستوى 16345 نقطة .

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وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.15% ، حيث أغلق عند مستوى 801 نقطة ، وهبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.25% ، حيث أغلق عند مستوى 2037 نقطة ، وأيضا ، هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.12% ، حيث وصل إلى مستوى 466 نقطة .

وأيضا ، ارتفعت أسهم 56 شركة ، مقيدة في البورصة المصرية ، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، بينما هوت 73 شركة ، ولم تتغير مستويات 41 شركة .

وشهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، خلال منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، مدفوعة بعمليات شراء ، من المتعاملين المصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.14% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.99% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.67% .

وكذلك ، لم تتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.22% ، وهبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.61% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على إرتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا ، حيث تراجع بنسبة 0.28% ، بعد نحو 10 دقائق من بدء جلسة التداول .

مؤشر « إيجي إكس 30!» ، ازتفع بنسبة 0.02%ر، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.28% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.12% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.01% ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.28% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، قالت إن المؤشر الرئيسي للبورصة. أنهى تعاملاته خلال جلسة أمس الثلاثاء ، على تراجع عنذ أعلى مستوى 16 ألف نقطة بنقاط قليلة ، لافتة إلى أن التراجع ، كان مدفوعا بشكل رئيسي ، بسهم البنك التجاري الدولي .

وكذلك ، رجحت « مباشر » في تقريرها اليومي ، أن يتماسك المؤشر أعلى مستوى الدعم ، 15800 نقطة ، على أن يرتد أعلى ، نحو مستوى 16400 نقطة مرة أخرى ، ناصحة المتعاملين ط بمراعاة إيقاف الخسائر ، حال اختراق الدعم لأسفل .