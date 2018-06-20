«المستثمرين» يطالب الحكومة بمواجهة عجز الموازنة ومكافحة التهرب الضريبي

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وجه رئيس اتحاد المستثمرين ، الدكتور محمد فريد خميس ، اليوم الأربعاء ، الشكر للحكومة السابقة ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، مشيدا في الوقت ذاته ، بالحكومة الجديدة ، التي يرأسها المهندس مصطفى مدبولي ، مؤكدا أنها سوف تواصل مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي .

وخلال اجتماعه اليوم ، بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، طالب الدكتور محمد فريد خميس ، الحكومة الجديدة ، بمواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة ، على المدى القصير ، وأن تكون بدايته ، إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات ، أو القيمة المضافة ، لزيادتها على السلع والخدمات ، التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة ، والقضاء على التهريب الكلي والجزئي ، فضلا عن ترشيد الإنفاق الحكومي ، بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات ، أسوة بما اتبعته بعض الدول .

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وكذلك ، طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، بتحصيل المتأخرات الضريبية ، التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه ، حتى يناير من العام 2015 ، فضلا عن الحزم في مكافحة التهرب الضريبي ، الذي وصل إلى نحو 63 مليار جنيه ، وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق. في يونيو من العام 2015 ، وكذلك ، التعامل مع عجز الموازنة ، من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا 2% ، زيادة للدخول من 2 إلى 5 ملايين جنيه. و 3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه. و 5% من 20 إلى 50 مليون جنيه ، ثم 7% على من تجاوز ذلك ، موضحا أن هذا حدث في فرنسا ، على أصحاب الدخول فوق مليون يورو ، والحل البديل ، هو فرض رسم تنمية ، بالنسب المذكورة لمدة من 3 إلى 5 سنوات .

وأكد الدكتور محمد فريد خميس ، أهمية ترشيد الدعم بأنواعه ، والتأكيد على استمراره ، وضمان وصوله لمستحقيه ، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة ، لحماية الطبقات الكادحة ، والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور ، في القطاعين العام والخاص ، بما يضمن قدرة هؤلاء ، على مجابهة الارتفاعات في الأسعار ، وأعباء المعيشة .