«الإحصاء»: مصر استوردت سلعا معمرة بقيمة 1.1 مليار دولار

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أوضحت بيانات جهاز الإحصاء ، اليوم الأربعاء ، أن واردات مصر من السلع المعمرة ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 ، بلغت نحو 1.1 مليار دولار ، وذلك في مقابل ، 856 مليون دولار ، في الربع ذاته من العام الماضي 2017 .

وكذلك ، ارتفعت واردات مصر من السلع المعمرة ، بسبب الزيادة في حجم استيراد بعض السلع ، وبينها « التلفزيونات ، السيارات ، وهواتف الأفراد » ، وذلك بحسب بيانات جهاز الإحصاء .

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كما ارتفعت واردات مصر ، من التلفزيونات ، إلى 89.8 مليون دولار ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 ، في الفترة من يناير ، حتى مارس المنصرم ، وذلك في مقابل 65.4 مليون دولار ، خلال الربع المماثل من العام الماضي 2017 .

وأيضا ، ارتفع استيراد السيارات في مصر ، إلى 506.1 مليون دولار ، في مقابل 368.8 مليون دولار ، خلال الربع الأول من العام الفائت 2017 ، بينما ارتفع حجم استيراد هواتف الأفراد ، إلى 279.5 مليون دولار ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 ، وذلك في مقابل 131.2 مليون دولار ، خلال الربع الأول من العام 2017 .

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء ، تضمنت السلع المعمرة التي استوردتها مصر ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 ، بحسب البيانات الإحصائية ، فضلا عن استيراد ثلاجات وغسالات ، بقيمة إجمالية بلغت 46.7 مليون دولار ، علاوة على استيراد أثاث ومقاعد وفرش ، بقيمة 26.4 مليون دولار .