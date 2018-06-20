«المركزي للمحاسبات» يبدأ تقييما شاملا لأداء «الاستثمار»

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قالت وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ، حنان عبد العظيم ، اليوم الأربعاء ، إن الجهاز سوف يجري استبيانا ، بشأن أداء مراكز خدمات المستثمرين ، التي دشنتها وزارة الاستثمار ، برئاسة الدكتورة سحر نصر ، بغرض تيسير الإجراءات على المستثمرين ، من خلال الشباك الواحد ، الذي أطلق في العام 2004 ، ومدى تيسيره على المستثمرين ، من عدمه .

وخلال اجتماع اتحاد المستثمرين ، الذي حضره رؤساء الجمعيات ، أوضحت حنان عبد العظيم ، أنها رصدت استمرار المعوقات والبيروقراطية ، رغم إعلان هيئة الاستثمار ، تبسيط الإجراءات ، وذلك عن طريق ما أطلقت عليه « النافذة الاستثمارية » ، ليقاطعها محمد فريد خميس ، رئيس اتحاد المستثمرين ، قائلا: « المعوقات أصبحت أسوأ » .

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وزادت حنان عبد العظيم ، أنها لمست خلال الاجتماع ، حرص المستثمرين ، على حل مشكلات الاستثمار ، أكثر من وزارة الاستثمار ذاتها .

ولفتت وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ، إلى أن الجهاز ، يجري تقييما شاملا ، لأداء الهيئة العامة للاستثمار ككل ، موضحة أن الاستبيان ، معني بعدة جهات ، وسوف يتم توجيهه إليها ، سواء استثمارات صناعية ، أو خلافه .