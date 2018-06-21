تعرف على قيمة الزيادة في أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

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أعلن عضو شعبة الثروة الداجنة “أبو الفتوح مبروك” التابع للغرفة التجارية بالقاهرة عن قيمة الزيادة الجديدة التي من المتوقع أن تطرأ على أسعار الدواجن، نتيجة الارتفاعات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين، مؤكدًا أن تلك الزيادة لن تكون كبيرة بالشكل الذي يتسبب في قلق المواطنين.

وأضاف مبروك خلال التصريحات، أن تلك الارتفاعات التي أقرتها الحكومة ستوفر ما يعادل 3 مليون دولار من الموازنة العامة للدولة، بحيث تستفيد الدولة من هذا المبلغ في تطوير المستشفيات والطرق، وأيضًا زيادة قيمة المعاشات “تكافل وكرامة”، وبالتالي مساندة الفئات الأقل في الدولة وتحقيق شئ من العدالة الاجتماعية.

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وقد ذكر وزير البترول، المهندس “طارق الملا” خلال مجموعة من التصريحات التي أعلن عنها سابقًا، أن السبب وراء الارتفاعات التي أعلنتها الحكومة في الأسعار جاءت لترشيد الاستهلاك، وبالتالي توفر ما تقوم الدولة باستيراده من الخارج، وهو ما يعادل 30% من احتياجات الدولة، وكذلك زيادة الانتاج المحلي.

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