أسعار الدواجن اليوم الخميس 21/6/2018 في مصر

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أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 21/6/2018 نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث ننشر لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل عن أسعار الدواجن اليوم، وكذلك توقعات سير الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث يمكنكم الإطلاع على كل ما يتعلق بالأسعار، وكذلك العوامل الهامة التي تؤثر على سير الأسعار، وكذلك توقعات الخبراء الاقتصاديين للأسعار خلال الفترة القادمة.

هذا وقد أعلنت الحكومة المصرية منذ أيام قليلة عن قرار رفع أسعار الوقود، الأمر الذي قد أصاب المواطنين بالقلق نتيجة توقعات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأخرى وعلى رأسها الدواجن، وفي هذا الصدد سنقدم لكم اليوم توقعات الخبراء بخصوص الزيادة المتوقعة على الأسعار بعد رفع سعر الوقود.

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أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم في الأسواق تأتي كالتالي:

أعلى سعر لكيلو اللحم الأبيض 27:50 جنيه وأقل سعر 27 جنيه. أعلى سعر للكتكوت الأبيض 2:50 جنيه وأقل شعر 2:25 جنيه. أعلى سعر للحم الساسو 28:50 جنيه وأقل سعر 28 جنيه. أعلى سعر لكتكوت الساسو 1:50 جنيه وأقل سعر 1:25 جنيه. أعلى سعر للحم البلدي 29:50 جنيه وأقل سعر 29 جنيه. أعلى سعر للكتكوت البلدي 2:35 جنيه وأقل سعر 1:85 جنيه. أعلى سعر لكيلو البط المسكوفي 15:50 جنيه وأقل سعر 15 جنيه. أعلى سعر لكيلو بط مولارد 16:50 جنيه وأقل سعر 16 جنيه. أعلى سعر لكرتونة البيض الأحمر 35:50 جنيه وأقل سعر 35 جنيه. أعلى سعر لكرتونة البيض الأبيض 33:75 جنيه وأقل سعر 33:25 جنيه. أعلى سعر لكرتونة البيض البلدي 37:50 جنيه وأقل سعر 37 جنيه.

توقعات أسعار الدواجن

وبعد الزيادة التي أقرتها الحكومة خلال اليومين الماضيين على أسعار الوقود، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات جديدة خلال الفترة القادمة، إلا أن رئيس شعبة الدواجن قد طمأن المواطنين اليوم خلال التصريحات التي قام بها إلى أن مقدار الزيادة التي ستُضاف على أسعار الدواجن لن تكون كبيرة بحيث ترهق المواطنين، مؤكدًا أن مقدار الارتفاعات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود تأتي في صالح المواطنين والدولة.