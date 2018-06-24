أسعار الدواجن اليوم الأحد 24/6/2018 في مصر بعد زيادة أسعار المحروقات

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أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 24/6/2018 ومتابعة مستمرة لأسعار اليوم نقدمه لكم من موقع مصر 365، حيث ننشر لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل عن أسعار الدواجن اليوم، وكذلك توقعات سير الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث يمكنكم الإطلاع على كل ما يتعلق بالأسعار، وكذلك العوامل الهامة التي تؤثر على سير الأسعار، وكذلك توقعات الخبراء الاقتصاديين للأسعار خلال الفترة القادمة.

هذا وقد أعلنت الحكومة المصرية منذ أيام قليلة عن قرار رفع أسعار الوقود، الأمر الذي قد أصاب المواطنين بالقلق نتيجة توقعات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأخرى وعلى رأسها الدواجن، وفي هذا الصدد سنقدم لكم اليوم توقعات الخبراء بخصوص الزيادة المتوقعة على الأسعار بعد رفع سعر الوقود.

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أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم في الأسواق تأتي كالتالي:

أعلى سعر لكيلو اللحم الأبيض 28 جنيه أعلى سعر للكتكوت الأبيض 2:50 جنيه وأقل شعر 2:25 جنيه. أعلى سعر للحم الساسو 28 جنيه أعلى سعر لكتكوت الساسو 1:50 جنيه وأقل سعر 1:25 جنيه. أعلى سعر للحم البلدي 29:50 جنيه وأقل سعر 29 جنيه. أعلى سعر للكتكوت البلدي 2:35 جنيه وأقل سعر 1:85 جنيه. أعلى سعر لكيلو البط المسكوفي 11:50 جنيه وأقل سعر 11 جنيه. أعلى سعر لكيلو بط مولارد 13:50 جنيه وأقل سعر 13 جنيه. أعلى سعر لكرتونة البيض الأحمر 33:50 جنيه وأقل سعر 32 جنيه. أعلى سعر لكرتونة البيض الأبيض 30 جنيه وأقل سعر 29 جنيه. أعلى سعر لكرتونة البيض البلدي 31:50 جنيه وأقل سعر 31 جنيه.

توقعات أسعار الدواجن

وبعد الزيادة التي أقرتها الحكومة خلال اليومين الماضيين على أسعار الوقود، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات جديدة خلال الفترة القادمة، إلا أن رئيس شعبة الدواجن قد طمأن المواطنين اليوم خلال التصريحات التي قام بها إلى أن مقدار الزيادة التي ستُضاف على أسعار الدواجن لن تكون كبيرة بحيث ترهق المواطنين، مؤكدًا أن مقدار الارتفاعات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود تأتي في صالح المواطنين والدولة.

العوامل المتحكمة في أسعار الدواجن

يأتي سعر الدولار الأمريكي على رأس العوامل المتحكمة في أسعار جميع السلع والمنتجات في السوق المصرية وليس سعر الدواجن فقط، وبالتالي فإن أسعار الدواجن تتأثر بشكل مستمر بأي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على سعر الدولار، بحيث يتسبب ارتفاع سعر الدولار في ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، وكذلك انخفاض سعر الدولار يسبب انخفاض أسعار الدواجن واللحوم.

العرض والطلب:

تعتبر لحوم الدواجن واحدة من أكثر السلع تداولًا في السوق، وبالتالي فإن أسعارها دائمة التغيير وفقا للتغييرات التي تطرأ على العرض والطلب، حيث يأتي العرض والطلب في المرتبة الثانية بعد الدولار.

كما تؤثر أسعار الدواجن بشكل كبير على أسعار البيض، حيث تتسبب الارتفاعات التي تطرأ على أسعار الدواجن في ارتفاع أسعار البيض، والعكس، خاصة وأن الطلب على البيض في ارتفاع مستمرة نظرًا لتنوع مجالات استخدامه ولأنه يعتبر أحد أهم مكونات وجبة الإفطار الأساسية في اليوم.