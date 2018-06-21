اتحاد المستثمرين: نتعهد بعدم تأثر أسعار السلع والخدمات بارتفاع أسعار المحروقات

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أكد أعضاء الاتحاد المصري التابع لجمعيات المستثمرين اليوم على حرص وإلتزام الجميع بجاني رؤساء الجمعيات بالمحافظات المختلفة، والتي تضم 500 جمعية، باستقرار أسعار الخدمات والسلع على ما هي عليه دون أي زيادة في الأسعار، وذلك نتيجة الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار المحروقات من الحكومة المصرية.

وخلال البيان الرسمي الذي نشره أعضاء الاتحاد اليوم، فقد أكدوا أن قرار الإلتزام بثبات الأسعار الحالية يأتي في صالح المواطن، دون تحميله أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والتي هي الهدف الأسمى للاتحاد.

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كما أشار الأعضاء أيضًا إلى الحالة الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد، مضيفة أنه من الضروري أن يقف الجميع لمساندة اقتصاد البلاد، حيث تتطلب المرحلة الحالية من الجميع حالة من الإيثار وإنكار الذات، بحيث نتمكن من خلالها من مساعدة الدولة وتقدير الجهود الرامية التي تقوم بها، سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

كما ذكر أعضاء الاتحاد خلال البيان أن تحريك أسعار المنتجات المحلية خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار الوقود في المرات السابقة يستجوب تشديد المسؤولين لحالة الرقابة على الأسواق، وذلك لحماية المستهلكين والمواطنين من عمليات التلاعب بالأسعار التي يقوم بها التجار سعيًا وراء تحقيق الربح السريع عن طريق استغلال حالة السوق.

كما ناشد أعضاء الاتحاد كذلك أصحاب الصناعات والأعمال التي ترتبط بأسعار المحروقات وتتأثر بالزيادة الجديدة برفع الأسعار بنسبة تتناسب مع قيمة الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات، وذلك حتى لا ترتفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

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