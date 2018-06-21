البورصة تفتتح جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، الذي تراجع بعد افتتاح الجلسة ، بنسبة 0.10% .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، افتتح على ارتفاع ، بنسبة 1.12% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.51% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.11% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فافتتح متراجعا بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.27% .