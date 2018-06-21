اليوم الخميس .. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16.2 مليار جنيه

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يستعد المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 21/6/2018 لطرح أذون خزانة بقيمة 16.2 مليار جنيه، ويقوم المركزي بتلك الإجراءات بالنيابة عن وزارة المالية لتوفير النفقات اللازمة للبلاد، بالإضافة إلى سد قيمة العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للبلاد.

وقد ذكر المركزي في مجموعة من البيانات الرسمية التي صدرت عنه مؤخرًا، أن الطرح الأول الذي سيقوم به المركزي اليوم خاص بسندات أجل 182 يوم، وتصل قيمتها 7.750 مليار جنيه، أما الطرح الثاني فتصل مدته إلى 364 يوم، وسيتم طرحع بقيمة 8.5 مليار جنيه.

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وتقوم الحكومة المصرية بتوفير النفقات التي تحتاجها البلاد وسد عجز الموازنة من خلال إجراءات الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرح أذون الخزانة والسندات، وتأتي البنوك العامة في مقدمه المشترين للأدوات التي يطرحها البنك المركزي.

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