“أبو الحسن نصّار” يتقدم بطلب ايقاف تسويق المشروعات العقارية قبل بدء تنفيذها

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تقدم رئيس مجلس الإدارة، المهندس “أبو الحسن نصار” بطلب للمركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، بأن يقوموا بمنع بيع الشركات العقارية وايقاف تسويق مشروعاتها للمواطنين قبل إمتلاك القرارت الوزارية للقيام بالمشروع والقيام باستخراج التراخيص اللازمة للبناء، والبدء الفعلى فى أعمال التنفيذ للتأكد من جدية تلك الشركات.

وأضاف، يجب القيام بإعداد تشريعات قانونية تؤكد ذلك، ويجب أن تكون العقود بين العملاء والشركات متوازنة لضمان حقوق كل الأطراف مصرحًا بأن معظم الشركات تضع ما يحلو لها من بنود فى العقود والتى تكون ضد المستهلك.

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ولفت النظر إلى أنه توجد مجموعة كبيرة من البنود التى تستغلها الشركات وتتلاعب بها، بجانب عدم الالتزام بمواصفات المشروع والمعايير المتفق عليها للوحدات أو التأخر عن موعد تسليم المشروع وغيرها.

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