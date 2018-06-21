الحكومة و«المركزي» يتفقان على تطوير التعاون لخدمة الاقتصاد

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اجتمع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، صباح اليوم الخميس ، مع محافظ البنك المركزي ، طارق عامر ، في مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة .

وبدأ الاجتماع ، بتهنئة من طارق عامر ، للمهندس مصطفى مدبولي ، على توليه منصب رئيس مجلس الوزراء ، وتشكيله الحكومة الجديدة ، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل ، التي استقالت بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، رئيسا لمصر لفترة رئاسية ثانية .

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المهندس مصطفى مدبولي ، قال إن اجتماعه مع طارق عامر ، كان مغلقا ، وذلك بهدف مناقشة عدد من الملفات المشتركة المهمة ، مؤكدا : « هذه المرحلة ، سوف تشهد تعاونا تاما ، وتنسيقا مستمرا ، بين الحكومة والبنك المركزي ، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري » .

وكذلك ، لفت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن الاجتماع ، شهد مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية ، حيث تم عرض تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي ، فضلا عن مؤشرات أداء ميزان المدفوعات ، وتطورات برنامج صندوق النقد الدولي ، وكذا إجمالي موارد القطاع المصرفي ، من العملة الأجنبية .

وزاد المهندس مصطفى مدبولي : « الاجتماع ناقش أيضا ، مديونيات عدد من الجهات الحكومية للبنوك ، وآليات وسبل سدادها ، وكذا موقف الدين الخارجي ، فضلا عن تطرق الاجتماع ، إلى مناقشة عدد من التشريعات المقترحة ، الخاصة بالسياسة النقدية والمالية ، المطلوب إصدارها خلال الفترة المقبلة ، بغرض المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري » .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الاجتماع شهد الاتفاق ، على آلية مستمرة للتنسيق والتعاون ، بين الحكومة والبنك المركزي ، متابعا : « المسؤولية تضامنية ، والهدف واحد ، وهو دفع الاقتصاد المصري ، وتحسين معيشة المواطنين » .