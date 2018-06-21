البورصة تغلق على ارتفاع جماعي.. ورأس المال السوقي يربح ملياري جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، في ختام تعاملات جلسة اليوم ، 1.941 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.25% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.15% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.20% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 1.22% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 1.24% .

وفيما يخص قيمة تداول الشركات ، المقيدة في البورصة المصرية ، ارتفعت قيمة تداول 180 شركة ، بينما انخفضت قيمة تداول 31 شركة أخرى ، فيما بقيت 36 شركة دون تغيير .

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بشكل جماعي ، في منتصف جلسة تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، لتواصل الارتفاع الذي بدأته ، في بداية اليوم .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.10% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.05% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.01% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فقفز هو الآخر ، بنسبة 0.61% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.75% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، باستثناء مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، الذي تراجع بعد افتتاح الجلسة ، بنسبة 0.10% .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، افتتح على ارتفاع ، بنسبة 1.12% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.51% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.11% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فافتتح متراجعا بنسبة 0.10% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.27% .