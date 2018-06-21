عمرو على: تصدير العقارات بحاجة إلى حزمة من الدوافع والتسهيلات

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صرح الخبير العقاري والاستشاري الهندسي “عمرو على” أن العقار يمكن تصديره للخارج كباقى السلع الأخرى، موضحًا بأنه يتم بيع الوحدات العقارية لعميل أجنبى من خارج السوق المصري وليس فقط للمصريين بالخارج كما يظن البعض.

وقال بأنه يلزم اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تصدير العقار و أيضًا يلزم حل مشكلات الإقامة، وتقديم الحوافز للعرب والأجانب حتى يسعوا لشراء العقار فى مصر وتقديم الإقامة لعدد محدد من السنوات والتى تؤدى بشكل تدريجي لحق الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمارات التى يقدمها للسوق.

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وأضاف بأن تصدير العقار تعتمد عليه أوروبا وكندا بشكل كبير، موضحًا بأن هناك العديد من الأفكار يمكن من خلالها تنشيط تصدير العقارات حتى يتم الاستفادة منها عن طريق دراسة تجارب الأخرين و العالم فى هذا المجال.

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