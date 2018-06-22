«الإسكان» تكشف عن مفاجأة في حجز وحدات العاصمة الإدارية

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة ، تفاصيل الوحدات السكنية ، التي سوف تطرحها للحجز ، خلال أيام ، في العاصمة الإدارية الجديدة .

المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، كشف اليوم الجمعة ، عن مفاجأة في الحجز ، تتمثل في عدم وجود « قرعة » ، موضحا أن الحجز ، سوف يكون إلكترونيا ، للمرة الأولى ، وذلك في إطار دعم الدولة ، لإجراءات الشمول المالي .

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ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ورئيس مجلس الوزراء ، إلى أنه يحق لكل شخص ، اختيار الوحدة السكنية التي يرغب بها ، إلا أم تخصيص الوحدات ، سوف يكون بأسبقية الاختيار ، عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للحجز ، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز .

المهندس مصطفى مدبولي ، قال إن المرحلة الأولى من طرح الوحدات ، في الحي السكني « R3 » ، الذي تشرف وزارة الإسكان على تنفيذه ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، تشمل 2048 وحدة ، بمساحات من 110 – 180 مترا ، وبتشطيبات فاخرة ، موضحا أن التسليم ، سوف يبدأ بعد عام ، من إنهاء إجراءات التعاقد .

وقال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ورئيس مجلس الوزراء ، إلى أن الوحدات المطروحة بنظام التقسيط على 4 سنوات ، دون فوائد ، كما أن هناك خصما خاصا للسداد الفوري ، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة ، موضحا أن الحي السكني ، الذي تُطرح به الوحدات ، يضم منطقة متكاملة الخدمات ، فضلا عن مستشفى تخصصي ، وعدد من المدارس الدولية .