وكيل حديد عز: غدًا السبت موعد إعلان الأسعار الجديدة

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أعلن وكلاء الحديد خلال مجموعة من التصريحات عن توقعات أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الوقود بأنه واحد من الأسباب التي قد تتسبب في ارتفاع أسعار الحديد، وذكر الوكلاء أن غدًا السبت سيبدأ الوكلاء ببيع الحديد بالأسعار الجديدة، ذلك بعد استمرارهم حتى الآن بالسعر القديم للحديد.

وخلال التصريحات التي قام بها وكيل حديد عز “ناصر شنب”، فقد أشار إلى الزيادت التي ستطرأ على سعر حديد عز، مؤكدًا أنها ستكون زيادات طفيفة، وستكون تلك الزيادات قاصرة على تكلفة النقل فقط، وذلك نظرًا لحالة الاستقرار والثبات التي تتمتع بها الأسعار العالمية لمادة البيليت.

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وشهدت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم تباين ملحوظ بالأسعار، حيث سجل سعر الطن اليوم من حديد “عز” حوالي 12550 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد “بشاي” 12530 جنيه، اما سعر الطن من حديد المصريين، فقد سجل اليوم 12540 جنيه، وهناك سعر الطن من حديد الجيوشي، والذي سجل اليوم 12400 جنيه.

أما سعر الطن من حديد “مصر ستيل” فقد سجل اليوم 12400 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد “العتال” خلال تعاملات اليوم إلى 12500 جنيه، وسعر الطن من حديد “المراكبي” قد سجل 12430 جنيه، والطن من حديد “عطية” قد سجل اليوم 12500 جنيه، أما سعر الطن من حديد “العشري” فقد سجل اليوم 12400 جنيه.

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