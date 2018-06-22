18 مليون جنيه تكلفة توصيل المياه للمناطق المحرومة بسوهاج

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صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس “ممدوح رسلان”، بأنه في إطار رغبة الحكومة المصرية في جعل مياه الشرب متاحة لجميع المواطنين ، قد تم استخدام مبلغ 18 مليون جنيه من قرض البنك الدولى للتنمية المحلية حتى يتم توفير مياه الشرب للمناطق المحرومة بمدينة سوهاج.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اللواء مهندس “محمد بدري محمد دين”، بأن ال18 مليون جنية تم تقسيمها كالتالى:

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تم صرف مبلغ 3.2 ملايين جنيه لمركز البلينا.

تم صرف مبلغ 2 مليون جنيه لمركز جرجا.

تم صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طهطا.

تم صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز دار السلام.

تم صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طما.

تم صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز المراغة.

تم صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز جهينة.

استخدم 2 مليون جنيه من أجل تغطية تكاليف مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بمركز سوهاج.

تم صرف 1.5 مليون جنية لمركز أخميم.

تم صرف 1.5 مليون جنيه لمركز ساقلتة.

تم صرف 1.5 مليون جنيه لمركز المنشأة.

وأوضح بأن المناطق المحرومة تتكون من الامتدادات العمرانية الحديثة التي يكون لديها موافقات تنظيمية و تكون داخل الحيز العمرانى، وأن 127 كيلو متر سيكون طول خطوط المياه التي تستخدم لتزويد المناطق المحرومة بالمياه، وخلال ستة أشهر سيتم تنفيذ المشروع وتوصيل المياه حيث تم البدء فى أعمال الطرح والترسية، ومن خلال ذلك سترتفع نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بمحافظة سوهاج إلى ما بين 97% إلى 100%.

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