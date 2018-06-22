وزارة الإسكان تعلن عن تفاصيل الحجز الإلكتروني لشقق العاصمة الإدارية

Advertisements

صرح الدكتور “مصطفي مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوحدات السكنية الجديدة بالعاصمة الإدارية للحجز خلال الأيام القادمة.

كما أشار “مدبولي” خلال بيانٍ له صباح اليوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2018، أن عملية حجز الوحدات بالعاصمة الإدارية لن تكون بالقرعة، وأعلن الوزير عن “الحجز الإلكتروني” التي تتم للمرة الأولى في مصر، وذلك من ضمن خطة الدولة لإجراءات الشمول المالي.

Advertisements

وأضاف أيضاً أن كل مواطن يحق له الحجز واختيار الوحدة السكنمية الخاصة به، على أن يكون تخصيص الوحدات السكنية بأسبقية الإختيار عبر الموقع الإلكتروني المعلن عنه على الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بعد أن يتم تحويل مبلغ لضمان جدية الحجز.

وأكد “مدبولى” أن المرحلة الأولى من طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية، بالحي السكني “R3″، والتي تتضمن 2048 وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة السكنية من 110- 180 متر، ب تشطيب فاخر، موضحاً أن تسليم الوحدات السكنية سوف تكون بعد عام من الإنتهاء من عملية التعاقد.

وأشار وزير الإسكان أن الوزارة تطرح هذه الوحدات السكنية بنظام التقسيط لمدة 4 سنوات بدون فوائد، كما أن الوزارة أعلنت عن خصومات في حال السداد الفوري، بالإضافة إلى الأنظمة الأخري للتقسيط على فترات ممتدة، كما أضاف أن الحي السكني يحتوي على عدد من المدارس الدولية بالإضافة إلى مستشفى تخصصي.

اقرأ أيضاً: 18 مليون جنيه تكلفة توصيل المياه للمناطق المحرومة بسوهاج