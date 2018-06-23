ما الجانب الأكثر تأثرًا بقرار زيادة أسعار الوقود ؟

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صرح رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري “خالد الشاذلي”، بأن تداعيات زيادة أسعار الوقود أثرت بشكل كبير وملوحظ على الإسكان المتوسط مصرحًا بأن الإسكان المتوسط كان الأكثر تأثرًا، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البناء والتشييد وزيادة أسعار العقارات.

وأضاف “الشاذلى” فى تصريحات خاصة بأن ارتفاع أسعار العقارات ستؤدى إلى انخفاض فى نسبة حركة الإقبال على الشراء بتلك الشريحة، ,ومن المتوقع بأن حركة البيع سوف تواجهه حالة من الهدوء ولكنها لن تدوم طويلًا.

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وقال بأن الثأتير سيقدر بحسب حجم الإرتفاع فى سعر تشييد البناء، وتابع بأن تداعيات زيادة الأسعار لن تؤثر كثيرًا على الإسكان الراقى وأيضًا ستظل الحكومة تدعم الإسكان الشعبى، أما فى الأجمال فسيمر السوق بشكل مباشر فى الفتره القادمة بمجموعة من تداعيات القرار.

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