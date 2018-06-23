توقعات أسعار الفائدة لاجتماع السياسات النقدية المُقام الخميس القادم

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أعلن مصرفيان عن توقعاتهم بخصوص أسعار الفائدة التي ستقررها لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم، حيث ذكر المصرفيان خلال التصريحات، أن المركزي من المتوقع أن يقوم في إجتماع الخميس القادم بتثبيت أسعار الفائدة.

ويذكر أن لجنة السياسات النقدية ستقوم يوم الخميس القادم بعقد اجتماعها الدوري بداخل البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية.

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وتقوم لجنة السياسات خلال الاجتماع بعرض مجموعة الدراسات المالية والاقتصادية والتي تم إعدادها من قبل وحدة السياسة النقدية التابعة للمركزي، حيث تضم تلك التقارير آخر التطورات العالمية والمحلية، وكذلك توقعات المخاطر التي من الممكن أن تطرأ نتيجة القرارات المحتملة لأسعار الفائدة.

وتخضع قرارات المركزي في هذا الشأن إلى القانون رقم 88 التابع لعام 2003، وهو قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي، بحيث يضع القانون استقرار الأسعار في المقام الأول، كهدف يجب تحقيقه ومراعاته خلال اتخاذ القرارات، وبناء على هذا، يجب على المركزي الإلتزام بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم على المدى المتوسط، وذلك لكسب الثقة وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.

وخلال التصريحات التي قام بها الخبير المصرفي “هاني عادل”، فقد أشار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر إقامته الخميس القادم، مضيفًا أنه من المتوقع أن يقرر المركزي تثبيت الأسعار الحالية للفائدة، ويرجع هذا إلى مجموعة من الأسباب التي تقدمها ارتفاع أسعار الوقود.

وجاء رأي “محمد عبدالعال” الخبير المصرفي ليتفق مع تلك التوقعات الخاصة بنثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، دون أن يطرأ عليها أي تغييرات جديدة.

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