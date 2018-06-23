لهذا السبب .. سوق التأمين السعودي سيشهد رواج كبير

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أعلن مسؤول تأميني في المملكة العربية السعودية عن توقعه أن يشهد سوق التأمين على السيارات في المملكة منافسة كبيرة من أجل كسب ثقة العملاء الجدد من فئة النساء، وقد شدد على أحقية جميع الشركات في عدم بيع بوليصة التأمين للمرأة خوفاً من تعرض الشركات للخسائر.

وتستعد في الوقت الراهن العديد من السيدات السعوديات من أجل ممارسة حق قيادة السيارات وسط اهتمام عالمي ومحلي كبير، وذلك في إطار تنفيذ القرار الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017 بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

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وقد أعلن العديد من الاقتصاديون إن هذا القرار يرسم ملامح مستقبل اقتصادي جديد في المملكة العربية السعودية، وخصوصاً وأنه تبعاً للإحصاءات فإن تكاليف العمالة الأجنبية من السائقين الذين يعملون مع الأسر السعودية قد قدر بحوالي خمسة وعشرين بليون ريال سعودي.

وقد أعلن “عادل العيسى” وهو المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين السعودية حيث صرح قائلاً أن بوليصة التأمين على مركبات النساء لن تكون ثابتة لكون السوق حر، وأضاف أن سبعة وعشرين شركة تأمين رسمية في السعودية تخضع تحت رقابة “مؤسسة النقد العربي السعودي”.

كما أوضح، إن لكل شركة تأمين سياساتها في تحديد الأسعار دون أي تمييز للمرأة مقارنة بالرجل، وقد أعلن عن توقعه أن يشهد سوق التأمين على السيارات منافسة كبيرة من أجل كسب العملاء الجدد من فئة السيدات، وأشار “أن أسعار التأمين على مركبات النساء سوف يتم تحديدها من قبل الخبير الاكتواري تبعاً لكل شركة وسياساتها”.

وأكد أن بعض الشركات سوف تمنح خصومات أو أسعار مخفضة لفئة السيدات بحسب ما يراه الخبير مناسب، وأضاف أن بعض شركات التأمين سوف تلتزم بالأسعار الأساسية، وأشار عادل عيسى قائلاً: أنه من غير المعلوم فيما لو كانت شركات التأمين سوف تربح من هذا الأمر أم لا! حيث أن احتمالية الخسارة واردة، ولن يتضح الأمر إلا بعد مرور سنتين أو ثلاثة سنوات.

وتابع قائلاً: التأمين الإلزامي على السيارات هو التأمين ضد الغير، وسوف يكون متاح للجنسين بنفس الأسعار دون تمييز، ولكن تعتمد أيضًا على السياسات التسويقية للشركات، وأكد أن قيادة النساء للسيارات سوف يكون لها أثر إيجابي على سوق التأمين السعودي، كونها سوف تضيف شريحة جديدة من العملاء مما سوف يؤدي إلى تحسن في نتائج التأمين على السيارات على المدى الطويل.

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