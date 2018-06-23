تابع إجراءات الحكومة لضبط أسعار الدواجن في الاسواق

Advertisements

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية الدكتور “عبد العزيز السيد” ، بأنه قد تم عقد مجموعة من الاجتماعات بين الشعب النوعية ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء “راضى عبد المعطى” للقيام بضبط الأسواق فى الفترة القادمة مع زيادة أسعار المحروقات.

وقال فى تصريحات خاصة، بأن الشعب النوعية بالغرف التجارية تقوم بمجموعة من الاجتماعات الدورية مع جهاز حماية المستهلك من أجل حل المشكلات التى تواجهها الأسواق، مشيرًا إلى أن العمل مع الجهاز يضم تركيز وتكثيف التحركات فى المحافظات حتى يتم ضبط الأسعار والأسواق.

Advertisements

وأضاف أن الشعبة لا تمتلك أي دور رقابى ولكن دورها دور استرشادي للأجهزة الرقابية، ملفتًا النظر إلى أن الشعب النوعية قد صرحت بقدرتها على التحكم فى تنظيم منافذ البيع بسعر الجملة على مستوي الجمهورية لتتمكن من جعل المنتجات والسلع متاحة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

توقعات أسعار الفائدة لاجتماع السياسات النقدية المُقام الخميس القادم