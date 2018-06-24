تعريفة رحلات شركة كريم الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود ونص بيان الشركة عقب ارتفاع الأسعار

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تعريفة رحلات شركة كريم الجديدة نقدمها لكم من موقع مصر 365، حيث أعلن مصدر مسؤول في “شركة كريم” عن زيادة “تعريفة الرحلات” للعمل على ملائمة كباتن الشركة إلى جانب المحافظة على أن تكون الأسعار ملائمة أيضًا لجميع مستخدمي خدمات الشركة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتأتي تلك الخطوة في إطار إعلان الدولة المصرية عن زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وقد أعلنت المسؤولة بشركة كريم “أنه بالرغم من الزيادة الجديدة في تعريفة ركوب السيارات الأجرة إلا أن شركة كريم سوف تعمل على توفير سعر عادل مع تقديم خدمة آمنة لجميع عملائها، ونقدم لكم من خلال هذا المقال، تعريفة رحلات شركة كريم الجديدة.

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تعريفة رحلات شركة كريم الجديدة

وقد أصدرت الشركة جدول توضيح لتعريف الركوب الجديدة جاء فيه التالي:

أسعار الرحلات الجديدة لعملاء كريم في القاهرة بنظام GO بعد الزيادة

سجلت فتحة العداد سبعة جنيهات ونصف بدلاُ من سبعة جنيها.

سعر الكيلو اتنين جنية وخمسة وسبعون قرشاً بدلاً من اثنين جنيه وسبعة وأربعون قرشاً.

ساعة الانتظار بعد الزيادة أصبحت سبعة وثلاثون جنيهاً بدلاً من خمسة وثلاثون جنيهاً.

الحد الأدنى قبل وبعد الزيادة عشرة جنيها فقط.

بيان شركة كريم بعد زيادة الأسعار

وجاء في بيان شركة كريم لزيادة أسعار تعريف في نظام GO+ فتحة العداد بعد الزيادة اثنى عشر جنيهاً بدلاً من عشرة جنيه، وسعر الكيلو ثلاثة جنيها وأربعون قرشاً بدلاً من ثلاثة جنيهات وعشرة قروش، وساعة الانتظار ستين جنيهاً لم يتم تغييرها، والحد الأدنى أيضًا دون أي زيادة عشرين جنيهاً”.

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