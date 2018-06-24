وزارة الإسكان تعلن عن مفاجئة سارة بخصوص وحدات الإسكان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الإسكان عن زيادة دعم وحدات الإسكان الاجتماعي إلى أربعين ألف جنيه مصري، وقد أعلن نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري “عبدالله رشدي” أنه سوف يتم رفع قيمة مبلغ الدعم المخصص إلى “حاجزي مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل” في الإعلانات القادمة.

و أوضح عبدالله رشدي قائلاً: أن قيمة الدعم الذي يحصل عليه الحاجز من صندوق دعم وضمان التمويل العقاري خلال الفترة الحالية يتراوح ما بين خمسة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف جنيه مصري.

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مضيفًا، أنه في التعديل القادم سوف تصل قيمة الدعم إلى أربعين ألف جنيه حسب دخل حاجز الوحدة السكنية، وكلما انخفض الدخل كلما زادت نسبة الدعم”.

وصرح أيضًا، أن هذا القرار الخاص بزيادة دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يهدف إلى مواكبة زيادات الأسعار على الوحدات السكنية بالمشروع عقب ارتفاع التكلفة على الدولة المصرية بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة.

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