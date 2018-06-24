مؤشرات سوق المال المصري ترتفع وتصعد للمنطقة الخضراء اليوم

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ارتفعت اليوم مؤشرات سوق المال المصري في نهاية جلسة اليوم الأحد، وقد سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاع إلى المنطقة الخضراء بسبب دعم مشتريات المتعاملين العرب.

وقد ربح رأس المال السوقي للبورصة خلال تعاملات اليوم ما يقارب من مائة وخمسة وثمانين مليون جنيه مصري، وقد تم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 914,923 مليار جنيه مصري.

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وقد صعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي 30 بنسبة تصل إلى 0,30% لينهي تعاملاته اليوم عند مستوى 16395 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر الأوزان إيجي 50 إي دبليو إي لأنشط خمسين شركة مقيدين في السوق المصري من ناحية التداول بنسبة 0,31% ليرتفع عند مستوى 2782 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي 70 بنسبة تصل إلى 0,14% ليرتفع عند مستوى 812,5 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر إيجي 100 الأوسع نطاقاً بمقدار 0,10% ليسجل 2064,8 نقطة.

أقرا المزيد ارتفاع جماعي لمؤشرات سوق المال المصري في بداية جلسته المالية اليوم