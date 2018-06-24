سعر المتر بمشروع دار مصر للمرحلة الثالثة.. المجتمعات العمرانية تعلن عن أسعار مشروع دار مصر

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سعر المتر بمشروع دار مصر حسب ما أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن أسعار مشروع دار مصر المرحلة الثالثة حيث قامت الهيئة بإرسال منشور إلى جميع أجهزة المدن الجديدة، تضمن على أسعار مشروع دار مصر في المرحلة الثالثة.

سعر المتر بمشروع دار مصر للمرحلة الثالثة

وقد تضمن المنشور الأسعار التالي “9700 للمتر في مدينة القاهرة الجديدة، وسعر 10100 للمتر في مدينة الشيخ زايد، و7400 للمتر في مدينة العبور الجديدة، و9080 للمتر في مدينة دمياط الجديدة، وسعر 7870 للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وسعر 7400 للمتر في مدينة الشروق الجديدة، وسعر 5950 للمتر في مدينة المنيا الجديدة”.

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وقد أوضح المنشور أن تلك الأسعار التي قد تم ذكرها تخص الدور الأرضي والأخير ويتم أضافة نسبة اثنين في المئة تميز الأدوار المتكررة، وقد أعلن رئيس جهاز الشيخ زايد “أحمد إبراهيم” قائلاً “أن المنشور وصل بالفعل إلى المدينة، ولكن الأسعار المتداولة لم يتم الإعلان عنها بطريقة رسمية إلى الوقت الراهن”.

وأضاف أحمد إبراهيم “أن ارتفاع سعر المتر بالمدينة يأتي لكونها مدينة مميزة عن باقي المدن الجديدة”، كما أعلن رئيس جهاز مدينة العبور “أحمد عمران” أن تلك الأسعار أصبحت هي الأسعار المتداول وبصورة نهائية حيث أن لجنة التسعير قد قامت بإصدار قرار وتم إرساله إلى جميع أجهزة المدن الجديدة.

وقد أعلنت مصادر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن هذه الأسعار استرشادية، وقد يتم تغيرها قبل أن يتم طرح المرحلة الثالثة، وأضاف أن لجنة التسعير تنعقد كل فترة من أجل أن تعمل على تحديد أسعار الأراضي، وأكد أنه سوف يتم طرح هذه المرحلة باعتبارها “إسكان فاخر، وليس إسكان متوسط”.

ويجدر هنا الإشارة أن الأسعار قد ارتفعت في المرحلة الثالثة عن المرحلة الثانية بالنسبة المئوية التالية “في مدينة الشروق ارتفعت الأسعار بنسبة مائة وأربعة وعشرين في المئة، وارتفعت الأسعار في مدينة دمياط الجديدة بنسبة مائة وتسعة وثلاثين في المئة، كما ارتفعت الأسعار في مدينة العبور ارتفعت بنسبة مائة وواحد وثلاثين في المئة، وقد سجلت الأسعار في مدينة المنيا الجديدة ارتفعت بنسبة مائة وخمسة في المئة”.

وقد تم طرح المرحلة الثانية خلال عام 2015 بعدد 25,6 وحدة سكنية في أحد عشر مدينة جديدة وهي “مدينة السادس من أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مدينة 15 مايو، مدينة دمياط الجديدة، مدينة الشروق، مدينة العبور، مدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة برج العرب الجديدة”.

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