المركزي: ارتفاع قيمة الودائع بالقطاع المصرفي إلى 3,446 تريليون جنيه

Advertisements

صرح البنك المركزي المصري عن إجمالي حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري بخلافه حيث أعلن عن ارتفاع الودائع بما يصل إلى اثنين وخمسين مليار جنيه مصري، حيث سجلت خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 ما يقارب من 3,446 تريليون جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة أن حجم الودائع خلال شهر يناير السابق لعام 2018 قد سجلت نحو 3,394 تريليون مصري، وقد أعلن البنك المركزي في أحداث التقارير الصادر عنه اليوم الموافق الأحد أن إجمالي حجم الودائع الحكومية المصرية قد ارتفع ليصل إلى 543,5 مليار جنيه مصري منها ما يقارب من 492,2 مليار جنيه ودائع بالعملة المصرية المحلية، وما يقارب من نحو 114,2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

Advertisements

وقد أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إن إجمالي حجم الودائع الحكومية قد ارتفع خلال شهر فبراير السابق ليصل إلى 2,902 تريليون جنيه مصري، في مقابل 2,865 تريليون جنيه خلال شهر مايو السابق، وقد بلغ إجمالي حجم الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يصل إلى 696,9 مليار جنيه وقد استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يقارب من 37,4 مليار جنيه مصري.

وقد سجلت قطاع “الأعمال الخاص” ما يقارب من 187,7 مليار جنيه مصري، والقطاع العائلي سجل ما يقارب من 464,7 مليار جنيه مصري، وقد سجلت القطاعات الباقي والتي تتضمن التالي “غير المقيمين، والشيكات، والحوالات المشتراة” ما يقارب من أربعة وثمانين مليار جنيه مصري.

وقد سجل إجمالي حجم الودائع الغير حكومية بالعملة المحلية ارتفاع ليصل إلى 2,20 تريليون جنيه مصري، وقد استحوذ قطاع الأعمال العام المصري على ما يقارب من 51,2 مليار جنيه منه، وسجل قطاع الأعمال الخاص على ما يقارب من 330,9 مليار جنيه مصري، وسجل القطاع العائلي ما يقارب من 1,812 تريليون جنيه مصري.

أقرا المزيد المركزي يطلق تحذير للبنوك من فتح حسابات للتبرع للجمعيات التي لا تملك تراخيص