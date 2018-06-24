المركزي يعلن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3,414 تريليون جنيه مصري

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صرح البنك المركزي المصري عن ارتفاع “الدين العام المحلي” لجمهورية مصر العربية إلى 3,414 تريليون جنيه مصري خلال نهاية شهر ديسمبر السابق لعام 2017، بما يعادل 83,8 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري في التقرير الشهري الصادر عن اليوم الموافق الأحد “أن الدين العام المحلي المصري المستحق على الحكومة يمثل 84,7% من إجمالي قيمة الدين المحلي خلال نهاية العام السابق، بما يعادل 2,89 تريليون جنيه مصري، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 207,8 مليار جنيه مصري خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر لعام 2017”.

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وبحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري يمثل قيمة دين الهيئات العامة الاقتصادية بما يعادل 8,2% من إجمالي قيمة الدين خلال الفترة بقيمة إجمالية تصل إلى 278,6 مليار جنيه مصري بارتفاع يقدر بحوالي 56,2 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام السابق 2017.

وقد أوضح التقرير إلى أن مديونية “بنك الاستثمار القومي” قد سجلت ما يقارب من 7,1% من إجمالي قيمة الدين العام، وسجلت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية “سندات، وأذون” فقد سجلت ما يقارب من 242,3 مليار جنيه، وقد انخفض بمقدار 10,4 مليار جنيه مصري خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر لعام 2017″.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق إن إجمالي قيمة الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية قد ارتفعت بمقدار خمسة في المئة بنهاية شهر ديسمبر السابق 2017 عند مستوى 82,99 مليار دولار أمريكي أي بما يعادل 36,1 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي.

كما أوضحت إلى البيانات الصادر عن المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الدولة المصرية بنسبة تصل إلى 0,2% خلال شهر مايو السابق لعام 2018، لتسجل 44,138 مليار دولار أمريكي في مقابل ما سجلت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أبريل السابق 44,029 مليار دولار.

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