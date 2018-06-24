السيسي يؤشر على صرف علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة

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قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي على صرف علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، وذلك بعد أن تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس النواب.

كما نصت المادة الأولى من هذا القرار أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون المصري رقم 81 لسنة 2016، والمستحقة في 1 من يوليو 2018، وذلك طبقاً للمادة 37 بمبلغ 65 جنيهاً شهرياً.

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ونصت المادة الثانية أن يتم منح العاملين بالدولة الذين لا تطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وذلك من بداية شهر يوليو لعام 2018، على أن تكون علاوة خاصة بنسبة تصل إلى 10% من الأجر الأساسي للعاملين في 30-6-2018، وفي تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ على أن تكون الزيادة بحد أدنى 65 جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة كجزء من الأجر الأساسي للعامل، على أن تضاف لراتبه اعتباراً من بداية شهر يوليو 2018.

أما المادة الثالثة فقد نصت على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، وأيضاً العاملين غير المخاطبين به وذلك بداية من أول شهر يوليو عام 2018، بقيمة 200 شهرياً، لموظفي الدرجة الرابعة، وقيمة 190 جنيهاً للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، وزيادة 180 جنيهاً لمنصب المدير العام وما فوقه، وما يعادله، ومفي تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، على أن تعتبر هذه العلاوة جزء أساسي من الأجر الوظيفي لجميع العاملين، على أن يتم ضمها إلى الراتب الأساسي بداية من شهر يوليو 2018، وذلك بعد أن تتم إضافة 40 جنيهاً ، وهذا بناءً على طلب من الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب.

وتنص المادة الرابعة أن يتم صرف علاوة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال و العام والعاملين بها، على أن يتم صرفها من موازنة كل شركة.

كما أكدت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين كلاً من العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، والزيادة التي سوف تصرف بداية من شهر يوليو القادم في المعاش الذي يستحقه العامل ذاته، وهذا بجانب مراعاة الشروط الآتية:

أن يكون سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وإذا كانت العلاوة أقل من قيمة المعاش.

إذا بلغ العامل السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش.

أما إذا كانت الزيادة في المعاش أقل من قيمة العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من القطاع الذي يعمل به.