المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

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أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق الاثنين عن طرح “سندات خزانة” بقيمة مالية تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه مصري وذلك بالتعاون مع وزارة المالية المصرية من أجل تمويل “عجز الموازنة العامة”.

وقد أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة سوف تصل إلى 1,75 مليار جنيه مصري لأجل ثلاثة سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1,25 مليار جنيه مصري لأجل سبع سنوات.

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ويجدر هنا الإشارة أن أدوات الدين المصري تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب، وخصوصاً “أذون الخزانة” في ظل ارتفاع العوائد، وقد تستدين الدولة المصرية من خلال أذون وسندات الخزانة على الآجال الزمنية المختلفة، وتعد البنوك الحكومية من أكبر المشتريين لتلك الفئة.

وقد أعلن “مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019” والتي استهدفت التمويل المحلي لعجز الموازنة العامة المصرية بقيمة تصل إلى 511.2 مليار جنيه مصري.

وتستهدف الدولة المصرية حسب الموازنة العامة لها إصدار أذون خزانة خلال العام المالي القادم بقيمة تصل إلى 409.6 مليار جنيه مصري، وإصدار سندات خزانة بقيمة تصل إلى 101.6 مليار جنيه مصري.

وقد أعلنت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي قيمة الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة تصل إلى 2.3% على أساس ربعي وبزيادة تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 80.8 مليار دولار أمريكي.

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