بعد تعرضها للاختراق .. البيتكوين تصعد اليوم من أدنى مستوى لها خلال 2018

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صعدت العملة الرقمية الافتراضية “البيتكوين” خلال تعاملاتها اليوم الموافق الاثنين من أدنى مستوى لها خلال العام الحالي حيث بلغت مستوى 5900 دولار أمريكي.

وفي تمام الساعة العاشرة وخمسة وخمسون دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة تصل إلى 4.9 في المئة مسجلة 6215 دولار أمريكي عبر قيمة سوقية سجلت 106.3 مليار دولار.

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ويجدر هنا الإشارة أنه خلال وقت سابق من تعاملات اليوم قد سجلت “البيتكوين” أدنى مستوى لها خلال عام 2018 عند 5826 دولار، ويأتي تراجع تلك العملة التي تعد أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية بعد أن تعرضت “منصتين لتداولها” في كوريا الجنوبية إلى الاختراق خلال شهر يونيو الحالي، وقد تم سرقة أموال تقدر بملايين الدولارات، مما أفقد العملة ثقة المتعاملين والمستثمرين بها.

كما صعدت أيضًا عملة “الإيثريوم” عند مستوى 457.9 دولار بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 2.8 في المئة، وقد شهدت عملة “الريبل” زيادة بنحو 4.4 في المئة عند 0.4848 دولار أمريكي.

كما ارتفعت أيضا عملة بيتكوين كاش بنسبة تسعة في المئة عند مستوى 758.5 دولار، وزادت أيضًا خامس أكبر عملة رقمية إلكترونية وهي عملة “أي أو إس” بنسبة مئوية تقدر بحوالي 10.4 في المئة إلى 8.13 دولار أمريكي.

وقد صرح رئيس الأبحاث ببنك التسويات الدولي قائلاً “أن الكثير من العملات الرقمية الافتراضية يجب تنظيمها مثل السندات والأسهم لأن الأشخاص يدفعن أموالاً مقابل امتلاك تلك العملات للحصول على مكاسب مالية”.

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