ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم

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شهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في مؤشراتها ، منتصف جلسة اليوم الإثنين ، لتواصل الارتفاع الذي بدأته صباحا ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين ، العرب والأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.01% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.65% .

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وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.70% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.87% ، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة بداية الأسبوع ، أمس الأحد ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.07% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.12% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.43% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.26% .