البورصة المصرية تختتم تعاملاتها على تباين في المؤشرات

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شهدت البورصة المصرية ، تباينا في أدائها ، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، مدفوعة بعمليات شراء ، من جانب المؤسسات ، وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية ، بينما مالت تعاملات الأفراد ، من المستثمرين المحللين ، نحو البيع .

رأس المال السوقي ، لأسهم الشركات المقيدة في للبورصة ، ربح نحو 100 مليون جنيه ، لينهي تعاملات اليوم الإثنين ، عند مستوى 915 مليار جنيه ، وسط تعاملات ، بلغت نحو 1.28 مليار جنيه .

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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.38% ، لينهي تعاملات اليوم الإثنين ، عند مستوى 51. 16457 نقطة .

وكذلك ، شملت الارتفاعات ، مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، الذي زاد بنحو 08. 0 % ، مسجلا مستوى 45. 2066 نقطة ، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، « إيجي إكس 70 » ، تراجع بنحو 31. 0 % ، ليبلغ مستوى 810 نقاط .

وأيضا ، تراجعت أسعار أسهم 96 شركة ، في ختام تعاملات اليوم الإثنين ، بينما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة ، وحافظت 41 شركة ، على أسعار إغلاقاتها السابقة .

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف جلسة اليوم الإثنين ، لتواصل الارتفاع الذي بدأته صباحا ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين ، العرب والأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.01% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وقفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.65% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.70% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.87% ، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة بداية الأسبوع ، أمس الأحد ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.07% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.12% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.43% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.26% .