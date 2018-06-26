«الإسكان» تطرح 120 ألف وحدة في 5 مدن جديدة.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، أنها تستعد في الوقت الحالي ، لطرح 120 ألف وحدة سكنية ، للحجز ، في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ، وذلك في 5 مدن جديدة .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الثلاثاء ، قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن المدن التى سوف تطرح بها الوحدات ، هي : « أكتوبر الجديدة ، العبور الجديدة ، بدر ، 15 مايو ، والعاشر من رمضان » .

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وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن تسليم هذه الوحدات ، سوف يكون بعد 30 شهرا ، وسوف يتم تقسيط مقدم الحجز ، على هذه المدة للحاجزين ، بغرض التيسير عليهم ، بينما يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة ، بنظام التمويل العقاري المقرر .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن هناك جهودا مكثفة ، من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في الوقت الحالي ، بغرض استكمال تسليم حاجزي الإعلانات السابقة ، خاصة في عدد من المدن ، التي بها أعداد كبيرة من الحاجزين ، مثل « 6 أكتوبر ، بدر ، العبور ، و15 مايو » ، والتي سوف يتم تسليم الوحدات فيها للمستحقين تباعا ، حسب نسب التنفيذ ، وأولويات الاستحقاق . ​