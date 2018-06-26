في «5 دقائق».. البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 3.6 مليار جنيه ، وذلك بعد مرور 5 دقائق فقط ، من بدء جلسة التداول ، الذي وصل إلى مستوى ، 911.457 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.46% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.06% ، وانخفض كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.16% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.25% ، كما تراجع أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.40% .