البورصة تواصل خسائرها وتفقد 11.7 مليار جنيه في منتصف التعاملات

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واصلت البورصة المصرية ، تراجع مؤشراتها ، في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، والذي بدأته بعد 5 دقائق من افتتاح الجلسة ، صباحا ، وذلك تحت ضغوط بيعية ، من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب ، نحو الشراء ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 11.7 مليار جنيه ، ليصل إلى مستوى 903.360 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.45% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 2.06% ، وانخفض كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.83% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 1.64% ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 1.50% ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.42% .

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 3.6 مليار جنيه ، وذلك بعد مرور 5 دقائق فقط ، من بدء جلسة التداول ، الذي وصل إلى مستوى ، 911.457 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.46% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.06% ، وانخفض كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.16% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.25% ، كما تراجع أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.40% .