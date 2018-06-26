البورصة تنهي تعاملات اليوم بتراجع جماعي.. وخسارة 12 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين ، من مؤسسات عربية وأجنبية ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 12.3 مليار جنيه مصري ، حيث أغلق عند مستوى ، 902.731 مليار جنيه .

حجم التداول في جلسة اليوم الثلاثاء ، بلغ 161 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 780 مليون جنيه ، من خلال تنفيذ 22 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 74.01% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 19.45% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 6.54% ، خلال جلسة تداول اليوم ، واستحوذت كذلك ، المؤسسات ، على 51.03% من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 48.96% .

صافي تعاملات الأفراد الأجانب ، والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 1.2 مليون جنيه ، 17.2 مليون جنيه ، 16.3 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، المصريين ، والعرب ، والمؤسسات المصرية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 22.6 مليون جنيه ، 2.2 مليون جنيه ، 9.9 مليون جنيه على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.58% ، حيث أغلق عند مستوى 16197 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.99% ، حيث أغلق عند مستوى 2709 نقطة ، وانخفض كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.99% ، حيث أغلق عند مستوى 16265 نقطة .

وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 1.90% ، حيث أغلق عند مستوى 794 نقطة ، وتراجع كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 1.76% ، حيث أغلق عند مستوى 2030 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.75% ، ليصل إلى مستوى 471 نقطة .

وفي ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 123 شركة ، ولم تتغير مستويات 32 شركة .

وكانت البورصة المصرية ، واصلت التراجع في مؤشراتها ، في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، والذي بدأته بعد 5 دقائق من افتتاح الجلسة ، صباحا ، وذلك تحت ضغوط بيعية ، من المتعاملين الأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب ، نحو الشراء ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 11.7 مليار جنيه ، ليصل إلى مستوى 903.360 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.45% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 2.06% ، وانخفض كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.83% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 1.64% ، كما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 1.50% ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.42% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 3.6 مليار جنيه ، وذلك بعد مرور 5 دقائق فقط ، من بدء جلسة التداول ، الذي وصل إلى مستوى ، 911.457 مليار جنيه .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.46% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.06% ، وانخفض كذلك ، مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.16% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.25% ، كما تراجع أيضا ، مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.40% .