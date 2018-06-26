سعر الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 3 أشهر

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سجل سعر الذهب بالأسواق المصرية اليوم تراجعاً بحوالي 7 جنيهات للجرام الواحد، مسجلة أدنى مستوى منذ 3 أشهر، ويأتي هذا تزامناً مع إنخفاض سعر الذهب عالمياً.

حيث أكد “نادي نجيب” الذي يشغل منصب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أن سعر الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 637، بينما سجل خلال تعاملات الأمس 644 جنيهاً.

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وأشار أن سعر الذهب عيار 18 قد سجل انخفاضاً ملحوظاً ليسجل 545 جنيهاً، وسعر الذهب عيار 24 سجل 729 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5096 جنيهاً.

ورجح “نجيب” تراجع سعر الذهب لانخفاض سعر الأوقية عالمياُ، وأشار أن أسعار اليوم هي أدنى أسعار الذهب منذ حوالي 3 أشهر.

وقد ذكرت وكالة “رويترز” أن إنخفاض سعر الذهب خلال الفترة الماضية يرجع إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية، كما ذكرت أيضاً أنه في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش سجل السعر الفوري للذهب 1260.7 دولار للأوقية وذلك مقابل 1266.3 دولار في تعاملات الأمس.

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